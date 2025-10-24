ЗМІ: канцлера Німеччини запідозрили у брехні щодо торгової угоди з Південною Америкою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив на пресконференції після саміту ЄС, що серед країн спільноти існує одностайна згода щодо торговельної угоди з країнами МЕРКОСУР, що викликало звинувачення у брехні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польська радіостанція RMF FM з посиланням на європейського дипломата.

"Більше немає жодних заперечень з боку країн-членів. Це сталося", – сказав Мерц, назвавши 19 грудня датою підписання цієї угоди. Ця заява викликала невеликий землетрус у Брюсселі, зазначає радіостанція.

Заява Мерца виглядає як непорозуміння, хоча один дипломат ЄС сказав радіостанції: "Мерц бреше".

Однак він продовжив, що такі ситуації трапляються тому, що лідери ЄС "зосереджені на простому повідомленні для своєї громадськості" і "і вони не завжди бачать, як працює Європейська рада" (йдеться про те, що саміт ЄС не голосує за торговельні угоди).

Як з'ясувала RMF FM, саміт ЄС з країнами МЕРКОСУР був перенесений з 5 грудня на 20 грудня, а голосування має відбутися перед цією зустріччю. Причина в тому, що ЄК хоче прийти на саміт з МЕРКОСУР із затвердженою угодою. Це означає, що саме 19 грудня відбудеться остання можлива зустріч послів ЄС, на якій вони могли б проголосувати за угоду.

Президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що "робота триває" і що рішення будуть прийняті лише в найближчі кілька тижнів. Він нагадав про нещодавні пропозиції ЄК щодо пом'якшення наслідків угоди, такі як положення про безпеку, що захищають фермерів, і зазначив, що ці рішення "йдуть у правильному напрямку".

Захисні застереження були вимогою Парижа від самого початку, тому співрозмовники RMF FM вважають, що він, зрештою, не буде виступати проти угоди. Варшава, з іншого боку, голосуватиме проти, але, ймовірно, не зупинить угоду, оскільки не має блокуючої меншості.

Європейська комісія 8 жовтня представила пропозиції, спрямовані на захист фермерів від недобросовісної конкуренції з боку імпорту з Південної Америки, прагнучи здобути підтримку для угоди з державами блоку МЕРКОСУР.

Угода між ЄС і МЕРКОСУР, куди входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай та Уругвай, була погоджена у грудні після майже 25 років переговорів. Вона має бути схвалена всіма 27 державами-членами ЄС, а також Європейським парламентом.

Угода між ЄС і МЕРКОСУР передбачає поступове скасування мит майже на всі товари, якими торгують обидва блоки, протягом наступних 15 років.

Після ратифікації угоди обома сторонами вона створить одну з найбільших зон вільної торгівлі у світі, що охоплюватиме ринок у 780 мільйонів людей і майже чверть світового ВВП. Однак угода викликає різку опозицію з боку європейського аграрного сектору.