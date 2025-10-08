ЄС пропонує захист своїм фермерам заради торгової угоди з країнами Південної Америки

Європейська комісія у середу представила пропозиції, спрямовані на захист фермерів від недобросовісної конкуренції з боку імпорту з Південної Америки, прагнучи здобути підтримку для угоди з державами блоку МЕРКОСУР.

Про це комісія повідомила на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Представлені пропозиції передбачають нові механізми, які дозволять фермерам подавати скарги та зобов’яжуть Єврокомісію розслідувати торговельні дисбаланси, що виникатимуть унаслідок угоди з МЕРКОСУР.

У заяві комісії йдеться, що пропозиція підвищить рівень захисту, щоб у "малоймовірному випадку несподіваного та шкідливого зростання імпорту з МЕРКОСУР або невиправданого зниження цін для виробників ЄС, оперативно запрацювали ефективні механізми захисту".

Комісія заявила, що розпочинатиме розслідування, якщо ціни на імпорт із країн МЕРКОСУР будуть щонайменше на 10% нижчими за ціни на аналогічну або конкуруючу продукцію в ЄС. У разі серйозної шкоди преференційні тарифи можуть бути тимчасово скасовані.

Також передбачено спеціальні положення для чутливих секторів, зокрема виробництва яловичини, яєць та етанолу.

Угода між ЄС і МЕРКОСУР, куди входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай та Уругвай, була погоджена у грудні після майже 25 років переговорів. Вона має бути схвалена всіма 27 державами-членами ЄС, а також Європейським парламентом.

Угода між ЄС і МЕРКОСУР передбачає поступове скасування мит майже на всі товари, якими торгують обидва блоки, протягом наступних 15 років.

Після ратифікації угоди обома сторонами вона створить одну з найбільших зон вільної торгівлі у світі, що охоплюватиме ринок у 780 мільйонів людей і майже чверть світового ВВП. Однак угода викликає різку опозицію з боку європейського аграрного сектору.

У травні десятки тракторів проїхали вулицями польського Щецина в рамках акції протесту західнопоморських фермерів. Протест був спрямований проти аграрної політики ЄС, в тому числі проти торговельної угоди з МЕРКОСУР.

Тоді ж кілька об’єднань французьких фермерів блокували дороги довкола Парижа, вимагаючи послаблення регуляторного тиску для їхньої галузі.