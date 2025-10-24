СМИ: канцлера Германии заподозрили во лжи относительно торгового соглашения с Южной Америкой

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции после саммита ЕС, что среди стран сообщества существует единодушное согласие относительно торгового соглашения со странами МЕРКОСУР, что вызвало обвинения во лжи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на европейского дипломата.

"Больше нет никаких возражений со стороны стран-членов. Это произошло", – сказал Мерц, назвав 19 декабря датой подписания этого соглашения. Это заявление вызвало небольшое землетрясение в Брюсселе, отмечает радиостанция.

Заявление Мерца выглядит как недоразумение, хотя один дипломат ЕС сказал радиостанции: "Мерц лжет".

Однако он продолжил, что такие ситуации случаются потому, что лидеры ЕС "сосредоточены на простом сообщении для своей общественности" и "они не всегда видят, как работает Европейский совет" (речь идет о том, что саммит ЕС не голосует за торговые соглашения).

Как выяснила RMF FM, саммит ЕС со странами МЕРКОСУР был перенесен с 5 декабря на 20 декабря, а голосование должно состояться перед этой встречей. Причина в том, что ЕК хочет прийти на саммит с МЕРКОСУР с утвержденным соглашением. Это означает, что именно 19 декабря состоится последняя возможная встреча послов ЕС, на которой они могли бы проголосовать за соглашение.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что "работа продолжается" и что решения будут приняты только в ближайшие несколько недель. Он напомнил о недавних предложениях ЕК по смягчению последствий соглашения, таких как положения о безопасности, защищающие фермеров, и отметил, что эти решения "идут в правильном направлении".

Защитные оговорки были требованием Парижа с самого начала, поэтому собеседники RMF FM считают, что он, в конечном итоге, не будет выступать против соглашения. Варшава, с другой стороны, будет голосовать против, но, вероятно, не остановит соглашение, поскольку не имеет блокирующего меньшинства.

Европейская комиссия 8 октября представила предложения, направленные на защиту фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны импорта из Южной Америки, стремясь получить поддержку для соглашения с государствами блока МЕРКОСУР.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, было согласовано в декабре после почти 25 лет переговоров. Оно должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами ЕС, а также Европейским парламентом.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР предусматривает постепенную отмену пошлин почти на все товары, которыми торгуют оба блока, в течение следующих 15 лет.

После ратификации соглашения обеими сторонами оно создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, которая будет охватывать рынок в 780 миллионов человек и почти четверть мирового ВВП. Однако соглашение вызывает резкую оппозицию со стороны европейского аграрного сектора.