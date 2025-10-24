Глава МЗС Литви закликав НАТО запровадити ротацію ППО після інциденту з літаками РФ

Після того як у четвер два російські літаки на кілька секунд пролетіли над Литвою, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликає НАТО швидше запровадити ротаційну протиповітряну оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Запрошення і позиція Литви дуже чітка – ми повинні нарешті реалізувати те, про що домовилися на Вільнюському саміті 2023 року: в регіоні повинна бути впроваджена ротаційна протиповітряна оборона, ми також повинні збільшити сили в країнах Балтії, як у вигляді винищувачів, так і наземних засобів протиповітряної оборони", – сказав глава литовської дипломатії журналістам у п'ятницю.

"Стримування працює тоді, коли противник бачить ціну своїх дій, бачить збитки, які прийдуть до нього за недотримання певних встановлених правил. Ми бачимо, що Росія не несе ніяких великих витрат. Цей ризик нічого не коштує. Вхід у повітряний простір НАТО нічого не коштує. Це має щось коштувати", – сказав він.

За словами Будріса, найближчим часом у форматах Євросоюзу і НАТО обговорюватимуть посилення стримування у прифронтових державах.

На саміті Альянсу у Вільнюсі союзники погодили модель ротаційної протиповітряної оборони. Вона має на меті забезпечити ротацію засобів протиповітряної оборони Альянсу в країнах Балтії на практично безперервній основі.

Наразі дві країни зробили свій внесок у ротаційну модель ППО в Литві. Нідерланди надіслали до країни системи ППО дальнього радіуса дії Patriot в липні минулого року, а в лютому цього року Італія розгорнула для навчань наземні системи ППО дальнього радіуса дії SAMP/T.

У липні Іспанія направила до Литви вісім винищувачів.

"Загальне обмеження протиповітряної оборони означає, що їх не вистачає, що їх потрібно виробляти більше, і що країни повинні купувати їх більше – так, це реальний аргумент. Але це не повинно нас обмежувати. Тому що якщо ми обмежуємо себе такими аргументами, ми ще більше відкриваємо двері і запрошуємо Росію продовжувати порушувати цей повітряний простір", – сказав Будріс.

Винищувачі повітряної поліції НАТО, які чергують в країнах Балтії, в основному виконують патрульні функції і піднімаються в повітря для виявлення і супроводу російських військових літаків, які пролітають над Балтійським морем з порушенням міжнародних правил польотів.

Нагадаємо, 23 жовтня російські Су-30 та Іл-78 на 700 метрів залетіли у повітряний простір Литви в районі міста Кібартай на межі з Калінінградською областю і перебували там близько 18 секунд.

У відповідь на інцидент підняли два іспанських Eurofighter, які чергують у Литві як частина союзницьких сил.

Російського посла викликали для пояснень, президент Литви Гітанас Науседа та прем’єрка Інга Ругінене назвали інцидент грубим порушенням.

Литва повідомила про нього ЄС і НАТО у рамках визначених процедур.