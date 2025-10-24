Глава МИД Литвы призвал НАТО ввести ротацию ПВО после инцидента с самолетами РФ

После того как в четверг два российских самолета на несколько секунд пролетели над Литвой, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призывает НАТО быстрее ввести ротационную противовоздушную оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Приглашение и позиция Литвы очень четкая – мы должны наконец реализовать то, о чем договорились на Вильнюсском саммите 2023 года: в регионе должна быть внедрена ротационная противовоздушная оборона, мы также должны увеличить силы в странах Балтии, как в виде истребителей, так и наземных средств противовоздушной обороны", – сказал глава литовской дипломатии журналистам в пятницу.

"Сдерживание работает тогда, когда противник видит цену своих действий, видит убытки, которые придут к нему за несоблюдение определенных установленных правил. Мы видим, что Россия не несет никаких больших затрат. Этот риск ничего не стоит. Вход в воздушное пространство НАТО ничего не стоит. Это должно иметь цену", – сказал он.

По словам Будриса, в ближайшее время в форматах Евросоюза и НАТО будут обсуждать усиление сдерживания в прифронтовых государствах.

На саммите Альянса в Вильнюсе союзники согласовали модель ротационной противовоздушной обороны. Ее цель – обеспечить ротацию средств противовоздушной обороны Альянса в странах Балтии на практически непрерывной основе.

Сейчас две страны внесли свой вклад в ротационную модель ПВО в Литве. Нидерланды отправили в страну системы ПВО дальнего радиуса действия Patriot в июле прошлого года, а в феврале этого года Италия развернула для учений наземные системы ПВО дальнего радиуса действия SAMP/T.

В июле Испания направила в Литву восемь истребителей.

"Общее ограничение противовоздушной обороны означает, что их не хватает, что их нужно производить больше, и что страны должны покупать их больше – да, это реальный аргумент. Но это не должно нас ограничивать. Потому что если мы ограничиваем себя такими аргументами, мы еще больше открываем двери и приглашаем Россию продолжать нарушать это воздушное пространство", – сказал Будрис.

Истребители воздушной полиции НАТО, которые дежурят в странах Балтии, в основном выполняют патрульные функции и поднимаются в воздух для обнаружения и сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем с нарушением международных правил полетов.

Напомним, 23 октября российские Су-30 и Ил-78 на 700 метров залетели в воздушное пространство Литвы в районе города Кибартай на границе с Калининградской областью и находились там около 18 секунд.

В ответ на инцидент подняли два испанских Eurofighter, которые дежурят в Литве как часть союзных сил.

Российского посла вызвали для объяснений, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене назвали инцидент грубым нарушением.

Литва сообщила о нем ЕС и НАТО в рамках определенных процедур.