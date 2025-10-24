Міністр оборони Польщі заперечив Качинському: загроза на сході, а не на заході

Віцепрем'єр-міністр Польщі, голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш різко відреагував на слова голови опозиційної партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського про нібито загрозу з боку Німеччини та Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що загроза для Польщі зараз походить лише зі сходу, а не з заходу.

"Загроза йде зі сходу, а не з заходу, і про це варто нагадати політикам ПіС", – заявив Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що політики повинні зосередитися на реальних викликах і не створювати непотрібну напруженість у відносинах із західними партнерами.

Глава Міноборони звернув увагу на небезпечні суспільні настрої, які підживлюються у кількох вимірах – антиукраїнському, антисемітському та антинімецькому. На думку Косіняка-Камиша, така риторика шкодить державній безпеці та послаблює позиції Польщі на міжнародній арені.

Політик нагадав, що Німеччина є найбільшим економічним партнером Польщі, і уряд домагатиметься від неї інвестицій у безпеку Польщі та Європи.

Косіняк-Камиш підкреслив, що кордон безпеки Польщі сьогодні проходить на українсько-російському фронті. Він зазначив, що допомога Україні є не лише моральним питанням, але й польським сенсом існування.

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський у п’ятницю відкрив програмний з'їзд своєї політичної сили, застерігаючи поляків, що німці та французи хочуть позбавити Польщу суверенітету.

