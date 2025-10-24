Министр обороны Польши возразил Качиньскому: угроза на востоке, а не на западе

Вице-премьер Польши, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш резко отреагировал на слова главы оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского о якобы угрозе со стороны Германии и Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что угроза для Польши сейчас исходит только с востока, а не с запада.

"Угроза исходит с востока, а не с запада, и об этом стоит напомнить политикам ПиС", – заявил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что политики должны сосредоточиться на реальных вызовах и не создавать ненужную напряженность в отношениях с западными партнерами.

Глава Минобороны обратил внимание на опасные общественные настроения, которые подпитываются в нескольких измерениях – антиукраинском, антисемитском и антинемецком. По мнению Косиняка-Камыша, такая риторика вредит государственной безопасности и ослабляет позиции Польши на международной арене.

Политик напомнил, что Германия является крупнейшим экономическим партнером Польши, и правительство будет добиваться от нее инвестиций в безопасность Польши и Европы.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что граница безопасности Польши сегодня проходит на украинско-российском фронте. Он отметил, что помощь Украине является не только моральным вопросом, но и польским смыслом существования.

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в пятницу открыл программный съезд своей политической силы, предостерегая поляков, что немцы и французы хотят лишить Польшу суверенитета.

