Єврокомісарка від Бельгії пояснила нерішучість ЄС щодо росактивів: "Ми не готові"

Європейська комісарка від Бельгії Аджа Лябіб сказала, що ЄС "не готовий" піти на безпрецедентний крок і надати Україні позику у 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в коментарі Politico.

За словами Лябіб, що для мінімізації юридичних ризиків використання росактивів та їхнього справедливого розподілу між Бельгією й іншими країнами Євросоюзу та "Групою семи" ще потрібно багато роботи.

"Ми не готові. Це безпрецедентний випадок. Ми робимо це вперше, тому нам потрібно дуже обережно вивчити ситуацію, щоб врахувати всі можливі наслідки", – сказала вона.

Єврокомісарка додала, що росактиви належать центральному банку Росії і захищені міжнародним правом, яке необхідно поважати.

"Бельгія, а також інші держави-члени усвідомлюють, що нам потрібно діяти обережно", – сказала Лябіб.

Як повідомляла "Європейська правда", 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.

На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.

Проте у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.