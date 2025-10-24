Еврокомиссар от Бельгии объяснила нерешительность ЕС по росактивам: "Мы не готовы"

Европейский комиссар от Бельгии Аджа Лябиб сказала, что ЕС "не готов" пойти на беспрецедентный шаг и предоставить Украине кредит в 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии Politico.

По словам Лябиб, для минимизации юридических рисков использования россактивов и их справедливого распределения между Бельгией и другими странами Евросоюза и "Группой семи" еще нужно много работы.

"Мы не готовы. Это беспрецедентный случай. Мы делаем это впервые, поэтому нам нужно очень осторожно изучить ситуацию, чтобы учесть все возможные последствия", – сказала она.

Еврокомиссар добавила, что росактивы принадлежат центральному банку России и защищены международным правом, которое необходимо уважать.

"Бельгия, а также другие государства-члены осознают, что нам нужно действовать осторожно", – сказала Лябиб.

Как сообщала "Европейская правда", 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов об использовании замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.