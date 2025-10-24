Президента Румунії освистали в Ясах з криками "Їдь в Україну!"

Кілька людей з групи з кількох десятків осіб освистали президента Румунії Нікушара Дана перед Національним театром в Ясах, де глава держави брав участь у святковій церемонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Hotnews.ro.

Нікушор Дан прибув до Ясс у п'ятницю в другій половині дня, де взяв участь у святковій церемонії, організованій з нагоди 165-ї річниці заснування Університету "Александру Іоан Куза" та Національного університету мистецтв "Джордже Енеску".

Після того, як президент вийшов з машини, біля входу в будівлю театру деякі люди в групі освистали його і вигукували "Ганьба", "Зрадник", "Їдь в Україну", "Ти найслабший президент".

Незважаючи на вигуки, Нікушор Дан помахав людям рукою, а потім увійшов до будівлі Національного театру.

Президент Нікушор Дан прибув до Яс прямо з Брюсселя на військовому літаку C-27J Spartan після участі в засіданні Європейської Ради. Літак приземлився в Ясах о 13:00.

Як повідомлялося, президент Румунії Нікушор Дан вважає, що ймовірність розширення військового конфлікту за межі кордону України вкрай мала.

Дан також заявив, що ризику того, що Росія атакує Молдову, немає.