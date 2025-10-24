Укр Рус Eng

Президента Румунії освистали в Ясах з криками "Їдь в Україну!"

відео
Новини — П'ятниця, 24 жовтня 2025, 19:15 — Іванна Костіна

Кілька людей з групи з кількох десятків осіб освистали президента Румунії Нікушара Дана перед Національним театром в Ясах, де глава держави брав участь у святковій церемонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Hotnews.ro.

Нікушор Дан прибув до Ясс у п'ятницю в другій половині дня, де взяв участь у святковій церемонії, організованій з нагоди 165-ї річниці заснування Університету "Александру Іоан Куза" та Національного університету мистецтв "Джордже Енеску".

Після того, як президент вийшов з машини, біля входу в будівлю театру деякі люди в групі освистали його і вигукували "Ганьба", "Зрадник", "Їдь в Україну", "Ти найслабший президент".

Незважаючи на вигуки, Нікушор Дан помахав людям рукою, а потім увійшов до будівлі Національного театру.

Президент Нікушор Дан прибув до Яс прямо з Брюсселя на військовому літаку C-27J Spartan після участі в засіданні Європейської Ради. Літак приземлився в Ясах о 13:00.

Як повідомлялося, президент Румунії Нікушор Дан вважає, що ймовірність розширення військового конфлікту за межі кордону України вкрай мала.

Дан також заявив, що ризику того, що Росія атакує Молдову, немає.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія
Реклама: