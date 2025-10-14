Президент Румунії не бачить ризику, що Росія нападе на Молдову

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що ризику того, що Росія атакує Молдову, немає.

Заяву румунського президента наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Дан, поки російській агресії протистоїть Україна, ризику для Молдови стати жертвою нападу немає.

"У Республіки Молдова є тільки два сусіди, Україна і Румунія. На щастя, Україна чинить опір, тобто Молдова не може бути атакована з цього боку і тим паче з боку Румунії, яка є країною-членом НАТО. Тому, поки Україна чинить опір, цієї небезпеки немає", – сказав румунський президент.

Він вважає, що якби вибори в Молдові виграли проросійські сили, то існувала б небезпека зміцнення російської військової присутності в Придністров'ї.

"Якби проросійські сили виграли, то вони дозволили б зміцнити невеликі збройні сили чисельністю близько 1000 осіб, які зараз перебувають у Придністров'ї. Але так, поки Україна чинить опір, Молдова не наражається на жодну загрозу", – додав Дан.

Раніше головнокомандувач румунської армії Георгіца Влад заявив, що Румунія як близький союзник Молдови готова допомогти їй, якби країна зазнала агресії з боку Росії.

Крім того, президент Румунії вірить, що Молдова стане членом ЄС "за три роки" та що Придністров’я не є перешкодою для цього.

