Укр Рус Eng

Президента Румынии освистали в Яссах с криками "Езжай в Украину!"

Новости — Пятница, 24 октября 2025, 19:15 — Иванна Костина

Несколько человек из группы из нескольких десятков человек освистали президента Румынии Никушара Дана перед Национальным театром в Ясах, где глава государства участвовал в праздничной церемонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Hotnews.ro.

Никушор Дан прибыл в Яссы в пятницу во второй половине дня, где принял участие в праздничной церемонии, организованной по случаю 165-й годовщины основания Университета "Александру Иоанн Куза" и Национального университета искусств "Джордже Энеску".

После того, как президент вышел из машины, у входа в здание театра некоторые люди в группе освистали его и выкрикивали "Позор", „Предатель", "Езжай в Украину", "Ты самый слабый президент".

Несмотря на выкрики, Никушор Дан помахал людям рукой, а затем вошел в здание Национального театра.

Президент Никушор Дан прибыл в Яс прямо из Брюсселя на военном самолете C-27J Spartan после участия в заседании Европейского Совета. Самолет приземлился в Ясах в 13:00.

Как сообщалось, президент Румынии Никушор Дан считает, что вероятность расширения военного конфликта за пределы границы Украины крайне мала.

Дан также заявил, что риска того, что Россия атакует Молдову, нет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
Реклама: