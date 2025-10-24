Президента Румынии освистали в Яссах с криками "Езжай в Украину!"

Несколько человек из группы из нескольких десятков человек освистали президента Румынии Никушара Дана перед Национальным театром в Ясах, где глава государства участвовал в праздничной церемонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Hotnews.ro.

Никушор Дан прибыл в Яссы в пятницу во второй половине дня, где принял участие в праздничной церемонии, организованной по случаю 165-й годовщины основания Университета "Александру Иоанн Куза" и Национального университета искусств "Джордже Энеску".

После того, как президент вышел из машины, у входа в здание театра некоторые люди в группе освистали его и выкрикивали "Позор", „Предатель", "Езжай в Украину", "Ты самый слабый президент".

Несмотря на выкрики, Никушор Дан помахал людям рукой, а затем вошел в здание Национального театра.

Президент Никушор Дан прибыл в Яс прямо из Брюсселя на военном самолете C-27J Spartan после участия в заседании Европейского Совета. Самолет приземлился в Ясах в 13:00.

Как сообщалось, президент Румынии Никушор Дан считает, что вероятность расширения военного конфликта за пределы границы Украины крайне мала.

Дан также заявил, что риска того, что Россия атакует Молдову, нет.