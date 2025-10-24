Зеленський назвав "позитивним сигналом" рішення лідерів ЄС щодо росактивів

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінює рішення Європейської ради щодо використання заморожених російських активів на підтримку України та розраховує на його фіналізацію до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Лондоні.

Зеленський назвав рішення саміту ЄС щодо заморожених російських активів "вкрай важливим для нас".

"Думаю, що в питанні заморожених активів є три етапи. Перший – це політичне рішення, далі – практичне рішення і тільки після цього – впровадження. І я вважаю, що вчора ми здобули політичне рішення. Саме тому це позитивний сигнал", – додав він.

Глава держави сказав, що слідом за політичним рішенням має настати практичне рішення, яке, як він сподівається, "зможемо отримати до кінця цього року".

Як повідомляла "Європейська правда", 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.

На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.

Проте у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.