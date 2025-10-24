Зеленский назвал "позитивным сигналом" решение лидеров ЕС по росактивам

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает решение Европейского совета об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины и рассчитывает на его финализацию до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции решительных" в Лондоне.

Зеленский назвал решение саммита ЕС по замороженным российским активам "крайне важным для нас".

"Думаю, что в вопросе замороженных активов есть три этапа. Первый – это политическое решение, далее – практическое решение и только после этого – внедрение. И я считаю, что вчера мы получили политическое решение. Именно поэтому это позитивный сигнал", – добавил он.

Глава государства сказал, что вслед за политическим решением должно последовать практическое решение, которое, как он надеется, "сможем получить до конца этого года".

Как сообщала "Европейская правда", 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов об использовании замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.