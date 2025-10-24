У Франції судитимуть вʼязнів, які погрожували розправою експрезиденту Саркозі

Двох увʼязнених вʼязниці La Santé у Парижі, де відбуває своє покарання Ніколя Саркозі, у пʼятницю доправили до суду за звинуваченням у погрозах смертю щодо експрезидента Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Увʼязнені в перший день відбування Саркозі свого покарання погрожували йому розправою, повідомила прокуратура Парижа.

Один із них, Ільєс Б., зокрема записав на телефон відео, де говорив: "йому (Саркозі. – Ред.) в увʼязненні буде несолодко" і "ми помстимось за Каддафі" (йдеться про лівійського диктатора, від якого Саркозі нібито отримав фінансування на свою кампанію у 2007 році).

Це відео було згодом поширене у TikTok, додала прокуратура. За це передбачено покарання у вигляді 3 років ув'язнення та штрафу в розмірі 45 тисяч євро.

Ільєсу Б. також інкримінують незаконне переховування та використання мобільного телефону у вʼязниці, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Другий обвинувачений вʼязень, Анж О., звинувачується у співучасті у погрозах Саркохі шляхом "дозволу використовувати свій мобільний телефон для зйомки та поширення відео з погрозами", сказали в прокуратурі. За це йому загрожує 3 роки позбавлення волі та штраф у розмірі 45 000 євро.

Також Анжу О. інкримінується незаконне володіння мобільним телефоном і відмова надати код доступу до телефону в межах попереднього розслідування. За останній злочин йому загрожує 3 роки позбавлення волі та 270 тисяч євро штрафу.

Загалом трьох ув'язнених у La Santé взяли під варту в середу після поширення в соцмережах відео з погрозами на адресу експрезидента Франції.

Саркозі з вівторка утримується у в'язниці після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.