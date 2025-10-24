Во Франции будут судить заключенных, угрожавших расправой экс-президенту Саркози

Двоих заключенных тюрьмы La Santé в Париже, где отбывает наказание Николя Саркози, в пятницу доставили в суд по обвинению в угрозах смертью в адрес экс-президента Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Заключенные в первый день отбывания Саркози своего наказания угрожали ему расправой, сообщила прокуратура Парижа.

Один из них, Ильяс Б., в частности записал на телефон видео, где говорил: "Ему (Саркози. – Ред.) в заключении будет несладко" и "мы отомстим за Каддафи" (речь идет о ливийском диктаторе, от которого Саркози якобы получил финансирование на свою кампанию в 2007 году).

Это видео впоследствии было распространено в TikTok, добавила прокуратура. За это предусмотрено наказание в виде 3 лет тюремного заключения и штрафа в размере 45 тысяч евро.

Ильесу Б. также инкриминируют незаконное хранение и использование мобильного телефона в тюрьме, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Второй обвиняемый заключенный, Анж О., обвиняется в соучастии в угрозах Саркози путем "разрешения использовать свой мобильный телефон для съемки и распространения видео с угрозами", сказали в прокуратуре. За это ему грозит 3 года лишения свободы и штраф в размере 45 000 евро.

Также Анжу О. инкриминируется незаконное владение мобильным телефоном и отказ предоставить код доступа к телефону в рамках предварительного расследования. За последнее преступление ему грозит 3 года лишения свободы и 270 тысяч евро штрафа.

В общей сложности трое заключенных в La Santé были взяты под стражу в среду после распространения в соцсетях видео с угрозами в адрес экс-президента Франции.

Саркози со вторника удерживается в тюрьме после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.