Рютте: надання Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання надання Україні певного типу зброї є виключно рішенням кожного конкретного союзника, але зазначив, що президент США Дональд Трамп все ще має на розгляді питання надання ракет Tomahawk.

Про це він заявив після засідання "коаліції рішучих" у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Лідерів запитали, як вони оцінюють шанси на те, що президент США Дональд Трамп надасть Україні ракети Tomahawk.

Генсек НАТО Марк Рютте повторив, що це "справа кожного союзника, який тип зброї він хоче доставити в Україну".

Він також заявив, що Україна має право завдавати удару всередині Росії, щоб захистити себе.

Рютте також заявив, що Трамп "вирішив відкрити шлюзи" для надання Україні оборонних озброєнь, включно з обладнанням, рішення про яке можуть ухвалювати лише США, згадавши про перехоплювачі до Patriot.

"Надання ракет Tomahawk залишається на розгляді президента Трампа і рішення про це ухвалюють лише США", – сказав Рютте.

У зверненні до лідерів ЄС у четвер президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети від європейських держав.

ЗМІ пізніше писали, що Трамп у закритій розмові з президентом України дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.