Рютте: предоставление Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос предоставления Украине определенного типа оружия является исключительно решением каждого конкретного союзника, но отметил, что президент США Дональд Трамп все еще имеет на рассмотрении вопрос предоставления ракет Tomahawk.

Об этом он заявил после заседания "коалиции решительных" в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Лидеров спросили, как они оценивают шансы на то, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине ракеты Tomahawk.

Генсек НАТО Марк Рютте повторил, что это "дело каждого союзника, какой тип оружия он хочет доставить в Украину".

Он также заявил, что Украина имеет право наносить удары внутри России, чтобы защитить себя.

Рютте также заявил, что Трамп "решил открыть шлюзы" для предоставления Украине оборонительных вооружений, включая оборудование, решение о котором могут принимать только США, упомянув о перехватчиках к Patriot.

"Предоставление ракет Tomahawk остается на рассмотрении президента Трампа и решение об этом принимают только США", – сказал Рютте.

В обращении к лидерам ЕС в четверг президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украинарассчитывает получить дальнобойные ракеты от европейских государств.

СМИ позже писали, что Трамп в закрытом разговоре с президентом Украины дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.