Зеленский: "коалиция решительных" согласовала непубличные меры давления на Россию

Президент Владимир Зеленский сказал, что на встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне были согласованы решения, которые позволят усилить давление на Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в вечернем обращении в пятницу.

Комментируя итоги встречи "коалиции решительных", Зеленский напомнил, в частности, о санкциях США против российских нефтяных компаний, назвав их "очень правильным шагом" Дональда Трампа.

"Сегодня все, абсолютно все, участники "коалиции решительных" согласились, что именно так нужно давить и в дальнейшем – на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора", – добавил он.

Глава государства рассказал, что лидеры также согласовали определенные "решения, которые могут нам сильно помочь".

"Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее", – добавил Зеленский.

Премьер Великобритании Кир Стармер по итогам саммита "коалиции решительных" заявил, что существенным достижением этой недели стало единство США и Европы в противодействии России и ее вторжению в Украину.

Стармер также объявил, что его страна ускоряет свою программу по изготовлению более 5 тысяч ракет для усиления противовоздушной обороны Украины в зимний период.