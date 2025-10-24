Стармер: цей тиждень показав єдність США і Європи у протидії Путіну

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що істотним досягненням цього тижня стала єдність США і Європи у протидії Росії і її вторгненню в Україну.

Про це він сказав на пресконференції після засідання "коаліції рішучих" у Лондоні, передає "Європейська правда".

Він згадав про саміт ЄС на передодні і сьогоднішню зустріч "коаліції рішучих".

"Ми всі працюємо з президентом Трампом як одна широка коаліція заради підтримки України" – зазначив Стармер.

За його словами, те, що сталося цього тижня, було справді істотним.

"Це санкції, спрямовані проти російських нафти і газу. Цей тиждень має справді істотну перемогу, оскільки спочатку ми вийшли зі своїми санкціями, потім президент Трамп вдарив по російських нафтових гігантах і зрештою ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій. Важливим є комбінований вплив цих пакетів", – сказав Стармер.

За його словами, тут йдеться не лише про прямий тиск на російську економіку завдяки цим санкціям, а й про демонстрацію того, як ЄС, США і Британія координують зусилля для підтримки України.

Кір Стармер також оголосив, що його країна прискорює свою програму з виготовлення понад 5 тисяч ракет для посилення протиповітряної оборони України в зимовий період.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп ввів санкції проти Росії, спрямовані проти "Роснєфті" і "Лукойлу".

США є найпотужнішою санкційною владою у світі, частково тому, що вони можуть націлюватися на банки, які працюють з компаніями, що знаходяться в чорному списку, позбавляючи банк доступу до долара, який є основою міжнародної фінансової системи.

Втрата доступу до американської валюти призведе до кризи будь-якого банку.

Деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила рішення США запровадити санкції проти російського нафтового сектора недостатньою зацікавленістю Росії в мирі.