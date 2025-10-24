Мелоні на саміті "коаліції рішучих" закликала до єдності в ухваленні рішень зі США

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні долучилась до саміту "коаліції рішучих", який відбувся в Лондоні у пʼятницю, через відеозвʼязок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба премʼєрки Італії.

Як зазначили в офісі Мелоні, засідання "коаліції рішучих" відбулося після нещодавніх паралельних рішень ЄС та США про запровадження нових санкцій проти Росії через її небажання припиняти воєнні дії.

"Під час свого виступу по відеозв'язку Мелоні ще раз наголосила на важливості єдності між двома сторонами Атлантики у прагненні до припинення вогню, на основі якого можна розпочати надійний переговорний процес, починаючи з поточної лінії зіткнення, з метою досягнення справедливого і тривалого миру", – ідеться в повідомленні.

Прем’єр Британії Кір Стармер за підсумками саміту "коаліції рішучих" заявив, що істотним досягненням цього тижня стала єдність США і Європи у протидії Росії і її вторгненню в Україну.

А президент Володимир Зеленський сказав, що на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Лондоні були погоджені рішення, які дозволять посилити тиск на Росію.