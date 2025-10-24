Мелони на саммите "коалиции решительных" призвала к единству в принятии решений с США

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони присоединилась к саммиту "коалиции решительных", который состоялся в Лондоне в пятницу, посредством видеосвязи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба премьера Италии.

Как отметили в офисе Мелони, заседание "коалиции решительных" состоялось после недавних параллельных решений ЕС и США о введении новых санкций против России из-за ее нежелания прекращать военные действия.

"Во время своего выступления по видеосвязи Мелони еще раз подчеркнула важность единства между двумя сторонами Атлантики в стремлении к прекращению огня, на основе которого можно начать надежный переговорный процесс, начиная с текущей линии соприкосновения, с целью достижения справедливого и длительного мира", – говорится в сообщении.

Премьер Великобритании Кир Стармер по итогам саммита "коалиции решительных" заявил, что существенным достижением этой недели стало единство США и Европы в противодействии России и ее вторжению в Украину.

А президент Владимир Зеленский сказал, что на встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне были согласованы решения, которые позволят усилить давление на Россию.