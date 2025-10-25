Посланник Путина: США, Украина и РФ близки к "дипломатическому урегулированию" войны

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля, заявил, что его страна, США и Украина "близки к дипломатическому решению", которое положит конец российско-украинской войне.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По прибытии в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками Дмитриев заявил, что встреча между американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным якобы не была отменена, как писал президент США, и что они, вероятно, встретятся позже.

Тогда же он заявил, что Россия, США и Украина "близки к дипломатическому решению", которое положит конец российско-украинской войне.

"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению", – сказал он.

Он назвал "большим шагом" заявление президента Владимира Зеленского о том, что переговоры могут касаться линии фронта.

"Это большой шаг президента Зеленского – признать, что речь идет о линии фронта. Его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти, поэтому я думаю, что мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое можно выработать", – добавил Дмитриев.

Напомним, администрация Трампа в среду ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", призвав Москву согласиться на немедленное прекращение огня в войне с Украиной.

В администрации Трампа считают, что выбранные санкции могут существенно повлиять на финансовое положение России, которая и так имеет немалые экономические трудности и получает основные свои доходы от продажи энергоносителей.

После анонса санкций индийские НПЗ, как сообщалось, начали проверять своих поставщиков, а некоторые китайские компании по крайней мере временно поставили на паузу закупку российской нефти.