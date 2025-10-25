В Естонії вчителі опанували складання й керування дронами, щоб навчати цьому молодь

За ініціативи Естонської асоціації інженерів, вчителі праці та технологічної освіти з 15 шкіл навчилися складати та використовувати дрони.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Багато вчителів навчилися керувати дронами на навчальному полігоні Humala, щоб потім навчати молодь складати та використовувати дрони.

"Я тут вже два дні, і директор школи дуже мене підтримує, тому що 15 років роботи з робототехнікою в нашій школі вже дали відчутні результати. Багато моїх учнів стали інженерами і зараз працюють у відомих компаніях", – сказав Лаурі Віліберт, вчитель праці та технологій у гімназії.

Початкова школа та позакласні заходи надихають на бажання стати інженером, сказав один з учасників тренінгу.

"У нас немає інженерів, таких як інженери-технологи, які можуть будувати заводи. Насправді, саме це ми хочемо дати дітям. Коли ми йдемо до початкової школи, ми показуємо всю велику картину інженерних можливостей. Наступної весни та в наступні роки ми подвоїмо кількість шкіл, що беруть участь, з 15, які є з нами сьогодні", – сказав Енн Кернер, віце-президент Естонської асоціації інженерів.

Навчання проводиться за допомогою Естонського дослідницького агентства TeaMe 3, яке підтримує популяризацію природничих і точних наук за рахунок співфінансування з боку Європейського Союзу. Це доповнюється навчанням від Адміністрації цивільної авіації.

Зазначимо, у червні в Естонії розпочалися курси військового застосування дронів для добровольців, які ведуть українські інструктори.

15 жовтня писали, що Міністерство оборони Естонії, Оборонна ліга та організація HK Unicorn Squad підписали меморандум про співпрацю, щоб навчати керування дронами дорослих.