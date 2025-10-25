В Эстонии учителя освоили сборку и управление дронами, чтобы обучать этому молодежь

По инициативе Эстонской ассоциации инженеров, учителя труда и технологического образования из 15 школ научились собирать и использовать дроны.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Многие учителя научились управлять дронами на учебном полигоне Humala, чтобы затем обучать молодежь собирать и использовать дроны.

"Я здесь уже два дня, и директор школы очень меня поддерживает, потому что 15 лет работы с робототехникой в нашей школе уже дали ощутимые результаты. Многие мои ученики стали инженерами и сейчас работают в известных компаниях", – сказал Лаури Вилиберт, учитель труда и технологий в гимназии.

Начальная школа и внеклассные мероприятия вдохновляют на желание стать инженером, сказал один из участников тренинга.

"У нас нет инженеров, таких как инженеры-технологи, которые могут строить заводы. На самом деле, именно это мы хотим дать детям. Когда мы идем в начальную школу, мы показываем всю большую картину инженерных возможностей. Следующей весной и в последующие годы мы удвоим количество участвующих школ с 15, которые есть у нас сегодня", – сказал Энн Кернер, вице-президент Эстонской ассоциации инженеров.

Обучение проводится с помощью Эстонского исследовательского агентства TeaMe 3, которое поддерживает популяризацию естественных и точных наук за счет софинансирования со стороны Европейского Союза. Это дополняется обучением от Администрации гражданской авиации.

Отметим, в июне в Эстонии начались курсы военного применения дронов для добровольцев, которые ведут украинские инструкторы.

15 октября писали, что Министерство обороны Эстонии, Оборонная лига и организация HK Unicorn Squad подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы обучать управлению дронами взрослых.