У Римі загинув турист, впавши з огорожі Пантеону

В італійському Римі загинув турист, який впав з огорожі історичної будівлі храму Пантеон.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 24 жовтня, в Римі загинув японський турист, впавши з огорожі Пантеону, який розташований на площі П'яцца-делла-Ротонда.

Чоловік, якому було близько 70 років, впав у рів з висоти близько сімох метрів.

Рятувальні заходи були марними. Щоб дістатися до нього, пожежники виламали вхідні ворота зовні Пантеону. Причини інциденту ще не з'ясовані.

Нещодавно у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру, внаслідок чого постраждали люди.

Пізнішна місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.