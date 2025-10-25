У Римі загинув турист, впавши з огорожі Пантеону
Новини — Субота, 25 жовтня 2025, 12:28 —
В італійському Римі загинув турист, який впав з огорожі історичної будівлі храму Пантеон.
Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".
У п’ятницю, 24 жовтня, в Римі загинув японський турист, впавши з огорожі Пантеону, який розташований на площі П'яцца-делла-Ротонда.
Чоловік, якому було близько 70 років, впав у рів з висоти близько сімох метрів.
Рятувальні заходи були марними. Щоб дістатися до нього, пожежники виламали вхідні ворота зовні Пантеону. Причини інциденту ще не з'ясовані.
Нещодавно у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру, внаслідок чого постраждали люди.
Пізнішна місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.
