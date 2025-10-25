В Риме погиб турист, упав с ограды Пантеона

В итальянском Риме погиб турист, упавший с ограды исторического здания храма Пантеон.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

В пятницу, 24 октября, в Риме погиб японский турист, упав с ограды Пантеона, который расположен на площади Пьяцца-делла-Ротонда.

Мужчина, которому было около 70 лет, упал в ров с высоты около семи метров.

Спасательные меры были бесполезны. Чтобы добраться до него, пожарные выломали входные ворота снаружи Пантеона. Причины инцидента еще не выяснены.

