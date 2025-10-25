В Риме погиб турист, упав с ограды Пантеона
В итальянском Риме погиб турист, упавший с ограды исторического здания храма Пантеон.
Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".
В пятницу, 24 октября, в Риме погиб японский турист, упав с ограды Пантеона, который расположен на площади Пьяцца-делла-Ротонда.
Мужчина, которому было около 70 лет, упал в ров с высоты около семи метров.
Спасательные меры были бесполезны. Чтобы добраться до него, пожарные выломали входные ворота снаружи Пантеона. Причины инцидента еще не выяснены.
Недавно в Мадриде частично обрушилось здание недалеко от королевского театра, в результате чего пострадали люди.
Позже на месте обрушения здания в историческом центре обнаружили тела четырех погибших.
