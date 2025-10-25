У Грузії затримали громадян Китаю за ймовірну спробу придбати уран

У Грузії затримали кількох громадян Китаю, які начебто намагалися незаконно придбати два кілограми урану.

Про це пише NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Перший заступник голови Служби державної безпеки Лаша Маградзе заявив, що у Тбілісі затримали трьох громадян Китаю при спробі незаконного придбання ядерних матеріалів – двох кілограмів урану.

За даними відомства, за товар громадяни Китаю планували заплатити $400 тисяч. Згідно з слідством, уран планували нелегально переправити до Китаю через територію Росії.

"Один з громадян КНР, який перебував на території Грузії з порушенням режиму, для здійснення злочинного задуму привіз до Грузії експертів, зацікавлених у придбанні урану, і почав активний пошук ядерних матеріалів по всій країні. Координацію зазначених дій здійснювали з Китаю інші члени злочинної групи", – повідомив Маградзе.

Під час узгодження деталей угоди СГБ отримала оперативну інформацію, яка дозволила встановити особи підозрюваних і затримати їх.

У рамках розслідування також пройшли обшуки в місцях їх тимчасового проживання в Тбілісі і Батумі.

Слідство триває за статтею про незаконне поводження з ядерними матеріалами. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, наприкінці вересня господар Кремля Владімір Путін сказав, що Росія готова дотримуватись кількісних обмежень на ядерну зброю за Договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), участь у якому вона "призупинила" у 2023 році.

У лютому 2023 року Владімір Путін оголосив про "призупинення" участі Росії в Договорі про СНО-3 – хоча документ і не передбачає такого механізму, але цей крок стався на тлі ядерного шантажу Заходу з боку Москви. При цьому РФ і далі залишається стороною договору.

Цей крок став фактично останнім у демонтажі двосторонніх угод про контроль озброєнь між США та Росією.

У серпні Росія оголосила, що більше не буде дотримуватись "самообмежень" на розгортання ракет середньої та малої дальності, які проголосила після краху відповідного ракетного договору зі США у 2019 році.