В Грузии задержали граждан Китая за предполагаемую попытку приобрести уран

В Грузии задержали нескольких граждан Китая, которые якобы пытались незаконно приобрести два килограмма урана.

Об этом пишет NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Первый заместитель главы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе заявил, что в Тбилиси задержали трех граждан Китая при попытке незаконного приобретения ядерных материалов – двух килограммов урана.

По данным ведомства, за товар граждане Китая планировали заплатить $400 тысяч. Согласно следствию, уран планировали нелегально переправить в Китай через территорию России.

"Один из граждан КНР, находившийся на территории Грузии с нарушением режима, для осуществления преступного замысла привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и начал активный поиск ядерных материалов по всей стране. Координацию указанных действий осуществляли из Китая другие члены преступной группы", – сообщил Маградзе.

Во время согласования деталей сделки СГБ получила оперативную информацию, которая позволила установить личности подозреваемых и задержать их.

В рамках расследования также прошли обыски в местах их временного проживания в Тбилиси и Батуми.

Следствие продолжается по статье о незаконном обращении с ядерными материалами. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в конце сентября хозяин Кремля Владимир Путин сказал, что Россия готова соблюдать количественные ограничения на ядерное оружие по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), участие в котором она "приостановила" в 2023 году.

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о "приостановке" участия России в Договоре о СНВ-3 – хотя документ и не предусматривает такого механизма, но этот шаг произошел на фоне ядерного шантажа Запада со стороны Москвы. При этом РФ и дальше остается стороной договора.

Этот шаг стал фактически последним в демонтаже двусторонних соглашений о контроле вооружений между США и Россией.

В августе Россия объявила, что больше не будет соблюдать "самоограничения" на развертывание ракет средней и малой дальности, которые провозгласила после краха соответствующего ракетного договора с США в 2019 году.