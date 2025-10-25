Сибіга: достатня далекобійність дозволить позбавити РФ її засобів терору

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на російські удари по українській енергосистемі та заявив, що достатня далекобійність дозволить позбавити РФ її засобів терору.

Про це він написав у соцмережах 25 жовтня, передає "Європейська правда".

Впродовж останніх днів Росія масовано атакує енергосистему України. Зокрема 25 жовтня внаслідок нічної ракетної атаки на столицю 25 жовтня загинула одна людина та поранення дістали щонайменше десять киян.

Сибіга відреагував на це та заявив, що ніхто у світі не хоче продовження цієї війни, крім Росії.

Він наголосив, що достатня далекобійність дозволить Україні позбавити Росію її засобів терору – прямо в місцях їх виробництва та запуску.

"Абсурдно, але саме ця країна наразі головує в Раді Безпеки ООН у жовтні 2025 року, хоча сама її присутність в РБ ООН є незаконною. Російський терор можна і потрібно зупинити. Колективними діями. Посиленням санкційного тиску. Зміцненням енергетичної підтримки та обороноздатності України", – додав він.

Нещодавно посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що надання Україні далекобійних ракет, таких як Tomahawk, могло б поставити під загрозу багато енергетичних об’єктів у Росії та спонукати очільника Кремля Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

У зверненні до лідерів ЄС президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети від європейських держав.

ЗМІ пізніше писали, що Трамп у закритій розмові з президентом України дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.