Сибига: достаточная дальность позволит лишить РФ ее средств террора

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на российские удары по украинской энергосистеме и заявил, что достаточная дальность позволит лишить РФ ее средств террора.

Об этом он написал в соцсетях 25 октября, передает "Европейская правда".

В последние дни Россия массированно атакует энергосистему Украины. В частности, 25 октября в результате ночной ракетной атаки на столицу 25 октября погиб один человек и ранения получили по меньшей мере десять киевлян.

Сибига отреагировал на это и заявил, что никто в мире не хочет продолжения этой войны, кроме России.

Он подчеркнул, что достаточная дальность позволит Украине лишить Россию ее средств террора – прямо в местах их производства и запуска.

"Абсурдно, но именно эта страна сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН в октябре 2025 года, хотя само ее присутствие в СБ ООН является незаконным. Российский террор можно и нужно остановить. Коллективными действиями. Усилением санкционного давления. Укреплением энергетической поддержки и обороноспособности Украины", – добавил он.

Недавно посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет, таких как Tomahawk, могло бы поставить под угрозу многие энергетические объекты в России и побудить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В обращении к лидерам ЕС в четверг президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты от европейских государств.

СМИ позже писали, что Трамп в закрытом разговоре с президентом Украины дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.