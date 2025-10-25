ЗМІ: у Трампа підготували нові санкції проти ключових секторів економіки РФ

Адміністрація американського президента Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо очільник Кремля Владімір Путін продовжить зволікати з припиненням війни.

Про це сказали Reuters американські посадовці та інший співрозмовник, обізнаний з цим питанням, передає "Європейська правда".

Двоє співрозмовників стверджують, американські посадовці повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання Європейським Союзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва, а Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в США.

Один американський посадовець повідомив, що він хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний великий крок щодо Росії, який може полягати в додаткових санкціях або митах.

Інший співрозмовник, обізнаний з внутрішньою динамікою адміністрації, повідомив, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій, які спрямовані проти нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть".

Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, спрямовані проти банківського сектора Росії та інфраструктури, що використовується для постачання нафти на ринок, стверджують обізнані співрозмовники агентства.

За словами одного із них, минулого тижня українські посадовці запропонували США нові санкції. Серед конкретних пропозицій були заходи щодо відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами. Однак не ясно, наскільки серйозно розглядаються конкретні вимоги України.

Сенат США також робить кроки, і деякі законодавці відновлюють спроби ухвалити давно заблокований двопартійний законопроєкт про санкції.

Особа, обізнана з внутрішньою динамікою адміністрації, сказала, що Трамп готовий підтримати цей пакет. Однак співрозмовник попередив, що така підтримка цього місяця малоймовірна.

Як відомо, США цього тижня запровадили заходи, спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Санкції передбачають заморожування всіх активів "Роснефти" і "Лукойлу" в США і заборону всім американським компаніям вести будь-який бізнес з цими російськими компаніями.

Деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила рішення США запровадити санкції проти російського нафтового сектора недостатньою зацікавленістю Росії в мирі.