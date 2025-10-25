СМИ: у Трампа подготовили новые санкции против ключевых секторов экономики РФ

Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены к ключевым отраслям российской экономики, если глава Кремля Владимир Путин продолжит медлить с прекращением войны.

Об этом сообщили Reuters американские чиновники и другой собеседник, знакомый с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Два собеседника утверждают, что американские чиновники сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Европейским Союзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева, а Вашингтон провел предварительные внутренние переговоры об использовании российских активов, находящихся в США.

Один американский чиновник сообщил, что он хотел бы, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг в отношении России, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах.

Другой собеседник, знакомый с внутренней динамикой администрации, сообщил, что Трамп, вероятно, сделает паузу на несколько недель и оценит реакцию России на объявление санкций, направленных против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Некоторые из дополнительных санкций, которые подготовили США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок, утверждают осведомленные собеседники агентства.

По словам одного из них, на прошлой неделе украинские чиновники предложили США новые санкции. Среди конкретных предложений были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы с американскими партнерами. Однако не ясно, насколько серьезно рассматриваются конкретные требования Украины.

Сенат США также предпринимает шаги, и некоторые законодатели возобновляют попытки принять давно заблокированный двухпартийный законопроект о санкциях.

Лицо, знакомое с внутренней динамикой администрации, сказала, что Трамп готов поддержать этот пакет. Однако собеседник предупредил, что такая поддержка в этом месяце маловероятна.

Как известно, США на этой неделе ввели меры, направленные против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Санкции предусматривают замораживание всех активов "Роснефти" и "Лукойла" в США и запрет всем американским компаниям вести любой бизнес с этими российскими компаниями.

Некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение США ввести санкции против российского нефтяного сектора недостаточной заинтересованностью России в мире.