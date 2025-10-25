У Кракові зняли з рейсу 66-річну жінку, яка пожартувала про бомбу у багажі

В аеропорту Кракова не допустили на рейс 66-річну польську пасажирку після її невдалого жарту про вибухівку у багажі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у четвер, але публічно повідомили про нього пізніше. Прикордонники в аеропорту Кракова отримали виклик до контролю безпеки з повідомленням про пасажирку, яка сказала щось про вибухівку у її багажі. 66-річна громадянка Польщі мала летіти на Родос.

Її слова, які вочевидь були жартом, сприйняли серйозно та влаштували ретельну перевірку валіз. Ніяких заборонених предметів там не виявили.

Жінку покарали штрафом у розмірі 500 злотих за надання неправдивої інформації та не допустили до посадки на рейс.

Минулого тижня 43-річного чоловіка не пустили на рейс в аеропорту Франкфурта-на-Майні після жарту про бомбу у термосі.

Як повідомляли, Польща розслідує спробу агентів РФ відправити в Україну посилки з вибухівкою.