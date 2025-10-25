Укр Рус Eng

У Кракові зняли з рейсу 66-річну жінку, яка пожартувала про бомбу у багажі

Новини — Субота, 25 жовтня 2025, 14:33 — Марія Ємець

В аеропорту Кракова не допустили на рейс 66-річну польську пасажирку після її невдалого жарту про вибухівку у багажі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався у четвер, але публічно повідомили про  нього пізніше. Прикордонники в аеропорту Кракова отримали виклик до контролю безпеки з повідомленням про пасажирку, яка сказала щось про вибухівку у її багажі. 66-річна громадянка Польщі мала летіти на Родос.

Її слова, які вочевидь були жартом, сприйняли серйозно та влаштували ретельну перевірку валіз. Ніяких заборонених предметів там не виявили. 

Жінку покарали штрафом у розмірі 500 злотих за надання неправдивої інформації та не допустили до посадки на рейс. 

Минулого тижня 43-річного чоловіка не пустили на рейс в аеропорту Франкфурта-на-Майні після жарту про бомбу у термосі.  

Як повідомляли, Польща розслідує спробу агентів РФ відправити в Україну посилки з вибухівкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти Авіарейси
Реклама: