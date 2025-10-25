В Кракове сняли с рейса 66-летнюю женщину, которая пошутила о бомбе в багаже

В аэропорту Кракова не допустили на рейс 66-летнюю польскую пассажирку после ее неудачной шутки о взрывчатке в багаже.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в четверг, но публично сообщили о нем позже. Пограничники в аэропорту Кракова получили вызов в службу безопасности с сообщением о пассажирке, которая сказала что-то о взрывчатке в ее багаже. 66-летняя гражданка Польши должна была лететь на Родос.

Ее слова, которые явно были шуткой, восприняли всерьез и устроили тщательную проверку чемоданов. Никаких запрещенных предметов там не обнаружили.

Женщину наказали штрафом в размере 500 злотых за предоставление ложной информации и не допустили к посадке на рейс.

На прошлой неделе 43-летнего мужчину не пустили на рейс в аэропорту Франкфурта-на-Майне после шутки о бомбе в термосе.

Как сообщалось, Польша расследует попытку агентов РФ отправить в Украину посылки с взрывчаткой.