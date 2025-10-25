Трамп хоче покарати посадовців адміністрації Байдена за розслідування штурму Капітолію

Президент США Дональд Трамп хоче покарання для посадовців часів адміністрації Байдена, дотичних до розслідування щодо штурму Капітолію прихильниками Трампа 6 січня і ймовірних спроб змінити результат виборів 2021 року.

Як повідомляє The Hill, пише "Євопейська правда", допис на цю тему Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

У дописі Трамп вже не вперше накинувся на конкретних посадовців – ексдиректора ФБР Джеймса Сміта, колишнього генпрокурора США Меррік Гарланд, колишню заступницю прокурора Лізу Монако та спецпрокурора Джека Сміта, який курував розслідувнаня щодо незаконного зберігання секретних документів Трампом та спроби скасування результатів виборів 2020 року.

"Вони шпигували за сенаторами і членами Конгресу, навіть прослуховували їхні дзвінки. Вони змахлювали й підтасували результати президентських виборів 2020 року. Цих ультралівих лунатиків треба притягти до відповідальності за їхні протиправні і вкрай неетичні дії", заявив Трамп.

У своїх словах він послався на якісь документи, які буцімто є свідченням цьому, але невідомо, про які документи йдеться. Журналісти надіслали запит про це до пресслужби Білого дому.

Раніше у жовтні сенатський комітет із судових питань опублікував незасекречений документ, з якого випливає, що ФБР цікавилися телефонними розмовами 9 республіканців-членів Конгресу у 2023 році у контексті розслідування подій 6 січня. Йшлося у тому числі про Ліндсі Грема, Білла Гегерті та Джоша Говлі.

Влітку 2025 року стало відомо, що у США звільнили десятки слідчих, які вели справи проти Трампа. Спецпрокурор Джек Сміт пішов у відставку ще до офіційного вступу Трампа на посаду.

Нагадаємо, нещодавно у США висунули звинувачення колишньому раднику з нацбезпеки Трампа Джону Болтону, який зараз є його критиком.