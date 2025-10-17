Ексраднику Трампа з нацбезпеки висунули підозру

Федеральний великий суд присяжних у штаті Мериленд висунув обвинувальний акт колишньому раднику з національної безпеки Дональда Трампа Джону Болтону.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Болтону закидають неправильне поводження з секретною інформацією.

Наразі щодо нього є 18 пунктів звинувачень:

про передавання інформації про національну оборону: 8;

про зберігання інформації про національну оборону: 10.

За словами прокурорів, Болтон начебто зберігав і ділився з членами сім'ї цифровими щоденниками своїх дій, які містили "секретні матеріали" з часів, коли він був радником з національної безпеки.

Звинувачення є результатом кримінального розслідування, яке розпочалося в 2022 році після того, як електронна пошта Болтона була зламана Іраном.

Прокурори зазначили, що під час перебування на посаді радника з національної безпеки Болтон поділився "понад тисячею сторінок інформації про свою повсякденну діяльність" з двома людьми, які не мають повноважень на таке втаємничення. Обидвоє, згідно зі слідством, були пов'язані з Болтоном і не мали доступу до секретної інформації.

Також в обвинуваченні йдеться, що вдома в Болтона знайшли роздруківки записів зі "щоденника".

Болтон у відповідь на це зазначив, що став останньою мішенню Трампа в його політиці використання Міністерства юстиції як зброї.

"Ці звинувачення стосуються не тільки його уваги до мене або моїх щоденників, але й його інтенсивних зусиль, спрямованих на залякування своїх опонентів, щоб гарантувати, що тільки він сам визначає, що говорити про його поведінку. Незгода і розбіжності є основою конституційної системи Америки і мають життєво важливе значення для нашої свободи. Я з нетерпінням чекаю на боротьбу за захист своєї законної поведінки і викриття його зловживання владою", – заявив він.

Тим часом Трамп на пресконференції у Білому домі також прокоментував цю ситуацію.

"Він, знаєте, погана людина. Я думаю, що він поганий хлопець", – сказав американський президент, коли йому повідомили про обвинувальний вирок.

Як відомо, Болтон був звільнений з команди першої президентської каденції Трампа у 2019 році. У своїх мемуарах "Кімната, де це сталося" у 2020-му він розповів про цю роботу і зобразив Трампа як погано обізнаного про геополітику, чиї рішення були продиктовані бажанням переобратися ще раз.

Білий дім тоді подав позов, щоб не допустити публікації книги, аргументуючи це тим, що вона містила секретну інформацію. Суд відхилив такий запит, і книга вийшла.

У серпні співробітники ФБР приходили з обшуком у домівку Болтона в Мериленді та його офіс у Вашингтоні, шукаючи докази можливих порушень – утримання чи вилучення засекреченої інформації без відповідних для цього дозволів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс тоді підтвердив розслідування щодо Болтона, але заперечив, що воно є помстою за його критику на адресу Трампа.

Також стало відомо, що після відповідних закликів Трампа висунули звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Це сталося за лічені дні до завершення терміну давності.

