Трамп хочет наказать чиновников администрации Байдена за расследование штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп хочет наказать чиновников администрации Байдена, причастных к расследованию штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января и вероятных попыток изменить результат выборов 2021 года.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", пост на эту тему Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

В посте Трамп уже не впервые набросился на конкретных чиновников – экс-директора ФБР Джеймса Смита, бывшего генпрокурора США Меррика Гарланда, бывшую заместительницу прокурора Лизу Монако и спецпрокурора Джека Смита, который курировал расследование незаконного хранения секретных документов Трампом и попытки отмены результатов выборов 2020 года.

"Они шпионили за сенаторами и членами Конгресса, даже прослушивали их звонки. Они подтасовали и подправили результаты президентских выборов 2020 года. Этих ультралевых лунатиков нужно привлечь к ответственности за их противоправные и крайне неэтичные действия", – заявил Трамп.

В своих словах он сослался на какие-то документы, которые якобы являются свидетельством этому, но неизвестно, о каких документах идет речь. Журналисты направили запрос об этом в пресс-службу Белого дома.

Ранее в октябре сенатский комитет по судебным вопросам опубликовал несекретный документ, из которого следует, что ФБР интересовалось телефонными разговорами 9 республиканцев-членов Конгресса в 2023 году в контексте расследования событий 6 января. Речь шла, в том числе, о Линдси Грэме, Билле Хагерти и Джоше Хоули.

Летом 2025 года стало известно, что в США уволили десятки следователей, которые вели дела против Трампа. Спецпрокурор Джек Смит ушел в отставку еще до официального вступления Трампа в должность.

Напомним, недавно в США выдвинули обвинения бывшему советнику по нацбезопасности Трампа Джону Болтону, который сейчас является его критиком.