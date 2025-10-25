В італійському Турині пропалестинська акція переросла у сутички

Пропалестинська демонстрація в італійському Турині переросла у сутички з поліцією.



Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere Torino.

Пропалестинська акція чисельністю з кількасот осіб зібралася у центральній частині міста вдень 25 жовтня.

ANSA

На демонстрацію принесли у тому числі банери з гаслами проти "міністрів геноциду" та мішені для дартсу з портретами прем’єрки Джорджі Мелоні, віцепрем’єра Маттео Сальвіні, прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента США Дональда Трампа.

Corriere

Під час руху демонстрація повз Єгипетський музей почалися сутички з поліцією – коли акція спробувала наблизитися до театру Каріньяно, де проходить з’їзд партії Forza Italia.

Затримали щонайменш одну людину. Постраждали двоє правоохоронців та близько десятка протестувальників. Хода після того продовжила рух містом.

Віцепрем’єр Антоніо Таяні, який саме перебував всередині театру, висловив повну підтримку поліції.

Раніше в Італії відбулися сутички на пропалестинській ході проти матчу з Ізраїлем.

На пропалестинські акції у Берні в сутичках постраждали 18 поліцейських.