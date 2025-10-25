В итальянском Турине пропалестинская акция переросла в столкновения

Пропалестинская демонстрация в итальянском Турине переросла в столкновения с полицией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere Torino.

Пропалестинская акция численностью в несколько сотен человек собралась в центральной части города днем 25 октября.

ANSA

На демонстрацию принесли в том числе баннеры с лозунгами против "министров геноцида" и мишени для дартса с портретами премьер-министра Джорджи Мелони, вице-премьера Маттео Сальвини, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Corriere

Во время движения демонстрации мимо Египетского музея начались столкновения с полицией – когда акция попыталась приблизиться к театру Кариньяно, где проходит съезд партии Forza Italia.

Задержали по меньшей мере одного человека. Пострадали двое правоохранителей и около десятка протестующих. Шествие после этого продолжило движение по городу.

Вице-премьер Антонио Таяни, который как раз находился внутри театра, выразил полную поддержку полиции.

Ранее в Италии произошли столкновения на пропалестинском марше против матча с Израилем.

На пропалестинских акциях в Берне в столкновениях пострадали 18 полицейских.