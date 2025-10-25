В итальянском Турине пропалестинская акция переросла в столкновения
Пропалестинская демонстрация в итальянском Турине переросла в столкновения с полицией.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere Torino.
Пропалестинская акция численностью в несколько сотен человек собралась в центральной части города днем 25 октября.
На демонстрацию принесли в том числе баннеры с лозунгами против "министров геноцида" и мишени для дартса с портретами премьер-министра Джорджи Мелони, вице-премьера Маттео Сальвини, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.
Во время движения демонстрации мимо Египетского музея начались столкновения с полицией – когда акция попыталась приблизиться к театру Кариньяно, где проходит съезд партии Forza Italia.
Задержали по меньшей мере одного человека. Пострадали двое правоохранителей и около десятка протестующих. Шествие после этого продолжило движение по городу.
Вице-премьер Антонио Таяни, который как раз находился внутри театра, выразил полную поддержку полиции.
Ранее в Италии произошли столкновения на пропалестинском марше против матча с Израилем.
На пропалестинских акциях в Берне в столкновениях пострадали 18 полицейских.