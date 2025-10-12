На пропалестинські акції у Берні в сутичках постраждали 18 поліцейських 

У швейцарському Берні 18 поліцейських отримали поранення під час пропалестинської акції протесту в суботу – несанкціонована демонстрація переросла в серйозні заворушення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swiss Info.

Четверо поліцейських були доставлені в лікарню для медичного огляду, повідомила поліція. Вважається, що їхнє захисне спорядження запобігло більш серйозним травмам.

Bern: Krawalle bei "nationaler" #Palästina-Demonstration. Teils Vermummte greifen Polizei mit Feuerwerk an. Polizei setzt Wasserwerfer, Gummigeschosse und Tränengas ein. Zur nicht bewilligten #Demo aufgerufen haben zahlreiche Gruppierungen, darunter auch die linksextreme #Antifa. pic.twitter.com/f26TdN0YR2 – LIVE1 (@LIVE1TV) October 11, 2025

За словами поліцейських, протестувальники неодноразово намагалися прорвати поліцейські барикади.

Поліція заявила, що на них напали з будівельними інструментами, меблями, камінням, вогнегасниками, феєрверками та лазерними указками. У відповідь поліція застосувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі.

Загалом 536 осіб були допитані в поліцейських відділках, після чого їх відпустили. Один із затриманих вже перебував у розшуку за ордером на арешт.

Поліція заявляє, що деяким із затриманих все ще можуть бути висунуті звинувачення.

Нагадаємо, у Нідерландах у ніч проти 8 жовтня поліція затримала групу пропалестинських активістів, які намагалися зайняти будівлю в кампусі університету Радбауд.

5 жовтня вісім осіб були затримані і 20 поліцейських зазнали поранень в результаті зіткнень між пропалестинськими протестувальниками і поліцією в Барселоні.