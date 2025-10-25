Пентагону анонімно задонатили $130 млн за зарплати військовим під час "шатдауну"

Пентагон отримав благодійний внесок у розмірі 130 млн доларів від особи, що побажала залишитись анонімною, на заробітні плати військовослужбовцям США, що могли затриматися через неухвалене вчасно фінансування на подальшу діяльність федерального уряду.

Про це повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".

Першим про анонімний донат для Міноборони на 130 млн доларів сказав президент Дональд Трамп, зазначивши, що пожертву зробив "патріот" і "його друг".

У п’ятницю в Пентагоні підтвердили, що прийняли анонімний благодійний внесок обсягом 130 млн доларів на заробітні плати військовим у період вимушеної паузи у роботі федерального уряду.

"Пожертвування зробили з умовою, що його використають для компенсації витрат на заробітні плати і пільги військовослужбовців. Ми вдячні за цю донорську підтримку на тлі того, що демократи вирішили затримати заробітні плати військовослужбовців", – прокоментував речник Шон Парнелл.

На практиці ця чимала сума не буде мати великого значення, оскільки витрати на заробітні плати військових вимірюються мільярдами доларів.

Нагадаємо, у США з 1 жовтня триває так званий "шатдаун", вимушена пауза у роботі федерального уряду, через те, що республіканці і демократи продовжують сперечатися щодо проєкту з додатковим фінансуванням на роботу уряду.

У четвер Сенат не зміг схвалити проєкт республіканців з коштами на виплати чинним військвоослужбовцям та деяким іншим "критичним" федеральним працівникам. Демократи внесли альтернативний проєкт, який охоплював би заробітні плати усіх федеральних держслужбовців, але він також не пройшов.

11 жовтня Трамп розпорядився, щоб Пентагон здійснив виплати, які належали військовим у середині жовтня, з "вільних" коштів на дослідницьку діяльність та розробки. Звідки візьмуть 6,37 млрд на наступну виплату, час якої вже наблизився, поки незрозуміло.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.