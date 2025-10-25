Пентагону анонимно пожертвовали $130 млн на зарплаты военным во время "шатдауна"

Пентагон получил благотворительный взнос в размере 130 млн долларов от лица, пожелавшего остаться анонимным, на заработную плату военнослужащим США, которая могла задержаться из-за не принятого вовремя финансирования на дальнейшую деятельность федерального правительства.

Об этом сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

Первым об анонимном донате для Минобороны на 130 млн долларов сказал президент Дональд Трамп, отметив, что пожертвование сделал "патриот" и "его друг".

В пятницу в Пентагоне подтвердили, что приняли анонимный благотворительный взнос в размере 130 млн долларов на заработную плату военным в период вынужденной паузы в работе федерального правительства.

"Пожертвование было сделано с условием, что оно будет использовано для компенсации расходов на заработную плату и льготы военнослужащих. Мы благодарны за эту донорскую поддержку на фоне того, что демократы решили задержать заработную плату военнослужащих", – прокомментировал пресс-секретарь Шон Парнелл.

На практике эта немалая сумма не будет иметь большого значения, поскольку расходы на заработную плату военных измеряются миллиардами долларов.

Напомним, в США с 1 октября продолжается так называемый "шатдаун", вынужденная пауза в работе федерального правительства, из-за того, что республиканцы и демократы продолжают споры по проекту с дополнительным финансированием на работу правительства.

В четверг Сенат не смог одобрить проект республиканцев с средствами на выплаты действующим военнослужащим и некоторым другим "критическим" федеральным работникам. Демократы внесли альтернативный проект, который охватывал бы заработные платы всех федеральных госслужащих, но он также не прошел.

11 октября Трамп распорядился, чтобы Пентагон осуществил выплаты, причитавшиеся военным в середине октября, из "свободных" средств на исследовательскую деятельность и разработки. Откуда возьмут 6,37 млрд на следующую выплату, время которой уже приблизилось, пока непонятно.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.