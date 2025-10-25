Сибіга назвав найближчі дипломатичні пріоритети України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дипломатичні пріоритети України на найближчий час для того, щоб вистояти у війні і змусити Росію задуматись про її завершення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму дописі на Facebook.

Першим завданням для дипломатичної роботи Сибіга назвав мобілізацію підтримки партнерів на посилення ППО та енергетичної стійкості України.

"Рішення, досягнуті під час візитів Президента України до Норвегії ($150 млн на газ), Швеції (до 150 Гріпенів) та Великої Британії (спільне виробництво ППО) свідчать саме про такі пріоритети", – зазначив Сибіга.

Другим пунктом він назвав співпрацю з партнерами, що призведе до нарощення тиску на "больові точки" Росії.

"Необхідно… переносити війну на російську територію, звідки вона прийшла, та підвищувати ціну війни завдяки посиленню нашого війська та збільшенню санкційного тиску", – зазначив очільник МЗС України.

За його словами, позитивні для України новини цього тижня – сильні санкційні рішення ЄС і США, допомога від Норвегії, домовленість зі Швецією про винищувачі Gripen – "лише початок".

"Далі все буде тільки гірше для РФ, якщо вона не припинить війну проти України. Санкції будуть посилюватися. Доходи від нафти та газу падати. Удари України ставати більш руйнівними. Кількість російських втрат на фронті – ще більшою. Міжнародна ізоляція ще глибшою. Надії на ослаблення підтримки України чи нашої обороноздатності – ще більш примарними.

Ми продовжимо докладати максимум зусиль, щоб зробити ціну продовження війни для Росії безпрецедентно високою та примусити агресора зупинити війну", – підсумував він.

Також Сибіга вважає, що нові санкції проти Росії з боку ЄС і США є справді болючим ударом для неї, хоча у Москві це заперечують.

За даними ЗМІ, у Трампа вже підготували наступні санкції проти ключових секторів економіки РФ – на сценарій, якщо очільник Кремля Владімір Путін продовжить зволікати з припиненням війни.