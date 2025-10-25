Сибига назвал ближайшие дипломатические приоритеты Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал дипломатические приоритеты Украины на ближайшее время для того, чтобы выстоять в войне и заставить Россию задуматься о ее завершении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем посте на Facebook.

Первой задачей для дипломатической работы Сибига назвал мобилизацию поддержки партнеров на усиление ПВО и энергетической устойчивости Украины.

"Решения, достигнутые во время визитов президента Украины в Норвегию ($150 млн на газ), Швецию (до 150 Гриппенов) и Великобританию (совместное производство ПВО) свидетельствуют именно о таких приоритетах", – отметил Сибига.

Вторым пунктом он назвал сотрудничество с партнерами, что приведет к наращиванию давления на "болевые точки" России.

"Необходимо... переносить войну на российскую территорию, откуда она пришла, и повышать цену войны благодаря усилению нашей армии и увеличению санкционного давления", – отметил глава МИД Украины.

По его словам, положительные для Украины новости этой недели – сильные санкционные решения ЕС и США, помощь от Норвегии, договоренность со Швецией о истребителях Gripen – "только начало".

"Дальше все будет только хуже для РФ, если она не прекратит войну против Украины. Санкции будут усиливаться. Доходы от нефти и газа будут падать. Удары Украины станут более разрушительными. Число российских потерь на фронте – еще больше. Международная изоляция еще глубже. Надежды на ослабление поддержки Украины или нашей обороноспособности – еще более призрачными.

Мы продолжим прилагать максимум усилий, чтобы сделать цену продолжения войны для России беспрецедентно высокой и заставить агрессора остановить войну", – подытожил он.

Сибига считает, что новые санкции против России со стороны ЕС и США являются действительно болезненным ударом для нее, хотя в Москве это отрицают.

По данным СМИ, у Трампа уже подготовили следующие санкции против ключевых секторов экономики РФ – на случай, если глава Кремля Владимир Путин продолжит медлить с прекращением войны.