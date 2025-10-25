Сибіга вважає, що нові санкції ЄС і США – потужний удар по РФ, попри браваду Москви

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що нові санкції проти Росії з боку ЄС і США є справді болючим ударом для неї, хоча у Москві це заперечують.

Як повідомляє "Європейська правда", своїми роздумами він поділився у дописі на Facebook.

Сибіга вважає, що поточний тиждень позначив новий етап тиску для примусу Росії до миру, оскільки ЄС узгодив сильний 19-й пакет санкцій, який бʼє по російській енергетиці, тіньовому флоту та шляхам обходу санкцій, а також перші свої санкції застосувала адміністрація Трампа, вдаривши по "Роснєфті" та "Лукойлу".

"Показово, що росіяни одразу побігли розповідати, як їм байдужі санкції. Путін каже, що з російською економікою все добре. Його пропагандисти повторюють мантри про те, що санкції ні на що не впливають. Чим більше цієї бравади, тим очевидніше, що все діаметрально навпаки", – зазначив Андрій Сибіга.

На його думку, перші санкції США проти РФ за другої каденції Трампа "підводять важливу стратегічну риску" і у російського керівництва надалі мають зникнути сподівання на слабкість Заходу або можливість обдурити США.

"Росія дійсно дуже сподівалася увесь цей рік на те, що Україна втратить підтримку партнерів або буде змушена прийняти російські умови, близькі до капітуляції. Всього цього не сталося", – констатував Сибіга.

Як повідомляли, після анонсу нових санкцій США індійські НПЗ почали перевіряти своїх постачальників, а деякі китайські компанії принаймні тимчасово поставили на паузу закупівлю російської нафти.

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що шукатиме шляхи обходу санкцій, щоб не відмовлятися від російських енергоресурсів. Трамп відреагував коментарем, що знає, що його кроки можуть комусь не подобатись, але "він єдиний, хто має значення".

За даними ЗМІ, у Трампа вже підготували наступні санкції проти ключових секторів економіки РФ – на сценарій, якщо очільник Кремля Владімір Путін продовжить зволікати з припиненням війни.