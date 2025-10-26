До Києва прибув міністр оборони Хорватії

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич у неділю, 26 жовтня, прибув з візитом до України.

Про це хорватський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Анушич розповів, що пробуде з візитом в Україні два дні. Зокрема, у Києві у нього запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

Jutros sam stigao u dvodnevni službeni posjet Ukrajini gdje ću se u Kijevu sastati s ukrajinskim ministrom obrane Denisom Šmihalom. Osim u bilateralni posjet, u Kijev sam došao odati počast hrabrom ukrajinskom narodu, ukrajinskim ratnicima i svim žrtvama ruskog agresorskog rata… pic.twitter.com/TLHRe39spN – Ivan Anušić (@ivananusic12) October 26, 2025

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб вшанувати пам'ять мужнього українського народу, українських солдатів і всіх жертв російської агресії проти України", – підкреслив очільник Міноборони Хорватії.

Він запевнив, що Хорватія продовжить надавати гуманітарну та військову допомогу Україні.

"А під час візиту з міністром оборони я обговорюватиму підтримку української оборонної промисловості, а також співпрацю між хорватською та українською військовими галузями", – додав Анушич.

Нагадаємо, минулого року Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування DOK-ING MV-4.

За роки повномасштабної війни Хорватія надавала Україні також іншу підтримку, зокрема, передала гелікоптери Мі-8, та допомагає з відпочинком і реабілітацією українських дітей та військових.