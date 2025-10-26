В Киев прибыл министр обороны Хорватии

Министр обороны Хорватии Иван Анушич в воскресенье, 26 октября, прибыл с визитом в Украину.

Об этом хорватский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Анушич рассказал, что пробудет с визитом в Украине два дня. В частности, в Киеве у него запланирована встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Jutros sam stigao u dvodnevni službeni posjet Ukrajini gdje ću se u Kijevu sastati s ukrajinskim ministrom obrane Denisom Šmihalom. Osim u bilateralni posjet, u Kijev sam došao odati počast hrabrom ukrajinskom narodu, ukrajinskim ratnicima i svim žrtvama ruskog agresorskog rata… pic.twitter.com/TLHRe39spN – Ivan Anušić (@ivananusic12) October 26, 2025

"Кроме двустороннего визита, я приехал в Киев, чтобы почтить память мужественного украинского народа, украинских солдат и всех жертв российской агрессии против Украины", – подчеркнул глава Минобороны Хорватии.

Он заверил, что Хорватия продолжит оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

"А во время визита с министром обороны я буду обсуждать поддержку украинской оборонной промышленности, а также сотрудничество между хорватской и украинской военными отраслями", – добавил Анушич.

Напомним, в прошлом году Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования DOK-ING MV-4.

За годы полномасштабной войны Хорватия оказывала Украине также другую поддержку, в частности, передала вертолеты Ми-8, и помогает с отдыхом и реабилитацией украинских детей и военных.