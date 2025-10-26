Поліцейська операція в Німеччині: уродженець Сибіру погрожував підірвати ресторан

У місті Білефельд, що в землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини, поліція в неділю здійснила спецоперацію для затримання 62-річного чоловіка, який погрожував підірвати вибуховий пристрій у ресторані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Чоловік у неділю вдень зайшов до китайського ресторану China Garten Bielefeld у Білефельді, посидів там деякий час і почав вимагати алкоголь. Коли через це виникла суперечка, чоловік показав нібито вибуховий пристрій і погрожував його підірвати.

Працівники ресторану, побачивши у чоловіка схожий на гранату предмет, повідомили про це поліцію.

Коли прибули правоохоронці, підозрюваний вийшов з центрального входу ресторану та почав іти в бік поліції. У відповідь вона відкрила вогонь по чоловікові. Його забрала карета швидкої допомоги, загрози життю немає.

За попередніми даними слідства, 62-річний чоловік походить із Сибіру та вже раніше притягався до відповідальності. У нього виявили предмет, схожий на ручну гранату, ніж і пляшку горілки.

До кінця неділі сапери мають вивчити обʼєкт і визначити, чи потрібно його знешкодити.

Минулого року поліція східнонімецького міста Галле арештувала та висунула звинувачення підозрюваному після того, як виявила вибуховий пристрій в його квартирі.

Перед тим у Німеччині судили 30-річного чоловіка за антисемітський напад на єврейський ресторан у східному місті Хемніц.