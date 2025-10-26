Полицейская операция в Германии: уроженец Сибири угрожал взорвать ресторан

В городе Билефельд, что в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, полиция в воскресенье провела спецоперацию по задержанию 62-летнего мужчины, который угрожал взорвать взрывное устройство в ресторане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Мужчина в воскресенье днем зашел в китайский ресторан China Garten Bielefeld в Билефельде, посидел там некоторое время и начал требовать алкоголь. Когда из-за этого возник спор, мужчина показал якобы взрывное устройство и угрожал его взорвать.

Работники ресторана, увидев у мужчины похожий на гранату предмет, сообщили об этом полиции.

Когда прибыли правоохранители, подозреваемый вышел из центрального входа ресторана и начал идти в сторону полиции. В ответ она открыла огонь по мужчине. Его забрала карета скорой помощи, угрозы жизни нет.

По предварительным данным следствия, 62-летний мужчина родом из Сибири и уже ранее привлекался к ответственности. У него обнаружили предмет, похожий на ручную гранату, нож и бутылку водки.

До конца воскресенья саперы должны изучить объект и определить, нужно ли его обезвредить.

В прошлом году полиция восточногерманского города Галле арестовала и выдвинула обвинение подозреваемому после того, как обнаружила взрывное устройство в его квартире.

Перед этим в Германии судили 30-летнего мужчину за антисемитское нападение на еврейский ресторан в восточном городе Хемниц.